Elisabetta Gregoraci salta l’ingresso al GF Vip per motivi personali

Elisabetta Gregoraci avrebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip il 14 settembre, ma qualcosa deve essere andato storto perché all’ultimo minuto l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe annullato il suo ingresso.

A sorpresa tutti – compresi gli opinionisti in studio e in particolare Pupo – hanno dovuto rinunciare a vedere Elisabetta Gregoraci varcare la soglia della casa del Gf Vip. La moglie di Briatore era attesa il 14 settembre, ma Signorini ha assicurato che sarà presente il 18 (dove è atteso l’ingresso degli altri 9 concorrenti: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria).





I motivi per cui Elisabetta Gregoraci avrebbe deciso di rinviare il suo ingresso al momento restano top secret, ma nelle scorse settimane si è molto parlato del fatto che il suo ex marito, Briatore, fosse del tutto contrario all’idea che la showgirl entrasse a far parte del reality show.

Possibile che la Gregoraci abbia deciso di rimandare l’ingresso al reality show per qualche problema avuto con suo figlio, Nathan Falco. Nei giorni scorsi lei stessa aveva manifestato la preoccupazione nel dover lasciare solo il bambino:

“Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c’è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto… alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po’ da una mamma così fisica, rompiscatole”, aveva detto.