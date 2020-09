Gf Vip, panico a Pomeriggio 5 per le immagini di Patrizia De Blanck nuda

A causa di uno spiacevole imprevisto la contessa Patrizia De Blanck si è resa protagonista involontaria di un siparietto hot durante Pomeriggio 5.

Spiacevole incidente di percorso per Patrizia De Blanck, che durante una puntata della trasmissione Pomeriggio 5 è stata involontariamente inquadrata dalle telecamere mentre si spogliava all’interno della casa del Gf Vip, le quali l’hanno mostrata completamente nuda in diretta nazionale.

L’inconsapevole siparietto hot è scatenato il panico all’interno dello studio di Canale 5, con la conduttrice Barbara D’Urso che ha voluto precisare come non sia stata colpa della sua regia.





Gf Vip, Patrizia De Blanck nuda

La scena a luci rosse è avvenuta poco dopo le ore 18 del 15 settembre mentre era in corso la diretta di Pomeriggio 5 dedicata alla puntata del Gf Vip della sera precedente.

A un certo punto, mentre stava sistemando della biancheria, la contessa De Blanck si toglie improvvisamente in vestito che aveva addosso rimanendo completamente nuda davanti alle telecamere della casa.

Non appena gli ospiti in studio si sono resi conto di ciò che stava accadendo si è ovviamente acceso il putiferio, con l’inquadratura che è immediatamente cambiata e la conduttrice Barbara D’Urso che ha affermato: “Non è colpa nostra, stavamo mandando le immagini in diretta”.

All’interno della casa infatti le telecamere riprendono gli ambienti 24 ore su 24.