Il conduttore Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini ha dato il via alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, in veste di opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Proprio con l’ex protagonista di Temptation Island il conduttore si è reso protagonista di una gaffe.

Ecco cosa è successo.

La gaffe di Signorini

Antonella Elia e Pupo affiancheranno Alfonso Signorini nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip che vede la presenza di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo pronti a vivere una nuova esperienza nella casa più spiata d’Italia. Proprio con Antonella Elia il conduttore si è reso protagonista della prima gaffe di questa nuova edizione. Pupo era in studio, mentre Antonella Elia era rimasta all’esterno della casa.

La showgirl ha quini chiesto a Signorini: “Ma chi è quello accanto a te? Non dovevamo essere soli io e te?” In seguito chiede di entrare nella casa per vedere com’è, con Signorini che nega il permesso affermando: “Sei la prima ex concorrente che ha avuto l’onore e l’onere di diventare opinionista e le tue opinioni le darai da qua”.





Una frase che non è passata inosservata, in quanto si tratta della prima gaffe di Signorini nel corso della quinta stagione del Grande Fratello Vip. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare come in realtà Antonella Elia non sia la prima ex concorrente del Grande Fratello Vip a diventare opinionista.

In passato, infatti, vi erano già stati Pupo e Simona Izzo.