Nella casa del Grande Fratello Vip 5 una delle concorrenti è scoppiata a piangere disperatamente: ecco cosa è successo

Un inizio col botto per il Grande Fratello Vip 5, la cui metà dei concorrenti è già entrata nella casa da poche ore. Gli altri protagonisti, tra cui Elisabetta Gregoraci, lo faranno il prossimo venerdì, ma nel mentre non sono mancati i primi scoop.

Nelle scorse ore, infatti, una delle concorrenti si è lasciata andare a un momento di disperazione, piangendo letteralmente in diretta. Di chi si tratta nel dettaglio?

Flavia Vento disperata al Gf Vip

La Vip che si è mostrata visibilmente affranta è Flavia Vento, che nel corso della mattinata è stata vista appunto piangere in diretta a Mattino 5. Dopo l’entrata trionfante e divertente nelle vesti di sirena, la mattinata della showgirl 43enne è evidentemente iniziata col piede sbagliato.

A poche ore dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la donna sente infatti già la mancanza dei suoi famigliari, ma soprattutto quella dei suoi sette cani.





Con i suoi amici a quattro zampe Flavia Vento vive pressoché in simbiosi, pertanto sente molto il distacco da loro, nonostante siano stati affidati a un dog sitter di fiducia.

Nel corso della mattinata, apparsa disperata in giardino, tra le lacrime e lo stupore generale la romana ha affermato: “Non li ho mai lasciati nemmeno per un’ora, sento che hanno bisogno di me”. In molti hanno condiviso il video pubblicato su Twitter dalla redazione di Mattino 5, che qui sotto riportiamo. Se da una parte c’è chi capisce il dolore dell’ex modella, dall’altra sono spuntati molti commenti ironici sulla sua sofferenza.