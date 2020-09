Mercedesz Henger ha sedotto i fan dei social mettendo in mostra il suo prorompente lato B.

Mercedesz Henger si è concessa un’escursione in montagna con il l’amico fotografo Edoardo Ercole, e sui social ha fatto impazzire i fan con gli scatti del suo lato b in bella mostra.

Mercedesz Henger: il lato B

Sulle suggestive vette delle Valgrisanche deve aver fatto piuttosto caldo, perché Mercedesz Henger da un certo punto in poi ha deciso di continuare la sua escursione in mutande.

“C’è chi prende il sole al mare e chi fa hiking in mutande. Dispersi nel nulla con Edoardo Ercole in veste di fotografo”, ha scritto maliziosa nella didascalia alla foto la figlia di Eva Henger.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi) in data: 14 Set 2020 alle ore 4:33 PDT





Sui social intanto, in moltissimi non hanno fatto a meno di complimentarsi con la giovane influencer dal fisico mozzafiato. Mercedesz ama allenarsi insieme al suo fidanzato Lucas, di professione personal trainer, e lei stessa ha svelato sui social quale sarebbe stato il suo straordinario cambiamento fisico da quando ha iniziato ad allenarsi quotidianamente.

A causa della relazione con Lucas, Mercedesz ha progressivamente b i rapporti con sua madre, Eva Henger, che ha accusato pubblicamente il ragazzo di aver “manipolato” sua figlia trasformandola in un’altra persona.

Mercedesz continua a stare col ragazzo, che ha sempre apertamente difeso dagli attacchi di sua madre. Le due, un tempo molto unite, riusciranno a ricucire i rapporti? Al momento sembra proprio di no ed entrambe continuano a vivere la loro vita separatamente.