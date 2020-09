Serena Enardu contro Sfera Ebbasta: “Meschino”

Serena Enardu si è scagliata contro Sfera Ebbasta via social dopo una vicenda che ha coinvolto suo figlio Tommaso.

L’ex gieffina Serena Enardu si p scagliata a mezzo social contro il trapper e giudice di X Factor Sfera Ebbasta. A quanto pare il musicista sarebbe stato protagonista di uno spiacevole incontro con il figlio della Enardu, Tommaso.

Serena Enardu contro Sfera Ebbasta

Attraverso i social Serena Enardu ha denunciato un episodio che ha visto protagonista suo figlio Tommaso a Milano. Il ragazzino sarebbe caduto dal monopattino e si sarebbe visto venire incontro nientemeno che il trapper e giudice di X Factor Sfera Ebbasta, che invece di aiutarlo lo avrebbe ripreso:



“Tommaso è caduto dal monopattino davanti Sfera Ebbasta che si è precipitato, ha abbassato il finestrino e l’ha minacciato di picchiarlo qualora non si fosse fatto abbastanza male durante la caduta perchè ha dovuto frenare in maniera irruenta il suo Porsche”, ha riferito tramite stories Serena Enardu, taggando nelle immagini direttamente il trapper. Quello accaduto tra il trapper e il ragazzino sarà vero? Serena ha anche dato a Sfera Ebbasta del “meschino” e ha affermato di augurarsi che la sua fidanzata lo abbia sgridato per il gesto.

Il giudice di X Factor commenterà la vicenda? Per il momento sui social tutto tace, ma i fan sono in attesa di saperne di più.

Il figlio dell’ex gieffina non si sarebbe fatto nulla fortunatamente, anche se chiaramente sarebbe rimasto spaesato e offeso per il modo in cui il trapper se la sarebbe presa con lui. In tanti sperano che Sfera si scusi per la vicenda o smentisca quanto dichiarato da Serena sul controverso episodio.