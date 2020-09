Tommaso Zorzi ha trascorso la sua prima notte nella casa del Grande Fratello Vip con la febbre alta.

Tommaso Zorzi con la febbre al GF Vip

Uno dei primi concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip è stato Tommaso Zorzi, che a sorpresa ha trascorso una brutta serata in preda alla febbre.

A quanto pare l’influencer sarebbe stato sottoposto – come tutti gli altri membri del cast – a ferrei controlli prima di entrare nella casa del reality show, e per cui è da escludersi la possibilità di un suo contagio da Coronavirus.





“Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”, ha dichiarato Zorzi, che ha comunque ottenuto tachipirina e termometro dopo esser stato visitato da un medico del programma.

Nei giorni scorsi un membro della produzione al GF Vip è risultato positivo al Coronavirus, ma il programma ha preso il via comunque e tutti i concorrenti sono stati tenuti in isolamento per diverso tempo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Stando a quanto riferito da Zorzi potrebbe esser stato lo sbalzo di temperatura a farlo star male durante la sua prima serata al GF Vip, e in tanti sui social si augurano che presto l’influencer torni a stare meglio.