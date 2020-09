Ilary Blasi ha pubblicato nuovi contenuti social dove ha svelato a Francesco Totti la notizia di una prossima gravidanza: la reazione del Pupone

Ilary Blasi ha da poco postato sul suo profilo Instagram alcune Stories dove ha annunciato un lieto evento. Nella prima clip in questione, nello specifico, la bionda presentatrice ha chiesto maliziosamente al marito Francesco Totti: “Sai che in questa casa c’è una donna incinta? […] Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…?”.

Se all’inizio il Capitano sembra restare senza parole, poi la voce fuori campo della figlia Isabel rivela il mistero. Cosa è dunque successo nella casa del Pupone?

Ebbene, a quanto pare a essere incinta è Donna Paola, ovverosia la gatta dei due popolari coniugi.

L’animale domestico è del resto diventato la star indiscussa dei social dopo essere stata la protagonista di una caccia serrata a un topolino entrato nella magione della nota coppia Vip. Nelle Stories successive, la consorte dell’ex capitano della Roma ha documentato persino l’ecografia della gatta, che porterà dunque la famiglia ad allargarsi.

Francesco Totti si è sempre dimostrato un padre affettuoso e premuroso. Lo dimostrano peraltro le ultime foto in spiaggia con la figlia Chanel scattate dai fotografi del magazine “Oggi”. Come mostrano le immagini in esclusiva, padre e figlia appaiono molto affiatati, tra dolci abbracci e tenerezze. Gli scatti arrivano peraltro dopo lo scandalo scoppiato per via di un costume giudicato troppo striminzito per la 13enne.