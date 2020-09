Vanessa Incontrada ha stupito i suoi fan pubblicando le foto di un cambio look radicale: la nuova immagine dell'attrice spagnola

Vanessa Incontrada è senza dubbio una delle attrici e conduttrici televisive più apprezzate in terra nostrana. Nata da madre spagnola e padre con origini napoletane e calabresi, dopo aver passato la sua giovinezza a Barcellona, nel 1996 si è trasferita a Milano per lavorare come modella.

La Incontrada ha esordito in tv circa 20 anni fa nel programma Super, mentre il debutto sul grande schermo è giunto con Il cuore altrove di Pupi Avati a fianco di Neri Marcoré. Durante il Festival di Fiano ha anche conseguito il premio come giovane attrice emergente, ma il suo successo effettivo è arrivato con Zelig insieme a Claudio Bisio.

Vanessa Incontrada, incredibile cambio look

La showgirl spagnola si è poi resa protagonista di molte serie tv, dove ha dimostrato di saper interpretare ruoli anche molto diversi tra loro.

Di recente, ad ogni modo, Vanessa Incontrada ha stupito tutti i suoi fan di Instagram pubblicando foto e video di un drastico cambio look. Per interpretare il film Ostaggi di Eleonora Ivone ha infatti attuato un vero e proprio nuovo taglio di capelli, parecchio differente rispetto a quello che siamo abituati a vederle solitamente. In poche parole, oltre a un taglio netto, da bionda è diventata mora, così come precisato nei suoi contenuti social.