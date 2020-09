Antonella Mosetti è tornata a provocare i suoi fan sui social con un nuovo scatto super seducente: la foto della bellissima showgirl

Fresca di ospitata a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, Antonella Mosetti si è evidentemente lasciata ispirare. Così l’ex ragazza di “Non è la Rai” è tornata a sedurre le decine di migliaia di follower che la seguono sui social. Lo ha fatto nello specifico con uno scatto decisamente audace, dove indossa solo una maglietta che lascia in bella vista il suo spettacolare décolleté.

Antonella Mosetti, seduzione al top

La splendida 45enne romana si è dunque mostrata in una forma fisica strepitosa, accompagnata da un make up molto raffinato. Il tutto è stato corredato da una citazione di Ridley Scott davvero suggestiva, che non ha mancato di strabiliare i fan. Inutile dire che la foto ha ricevuto una valanga di like e commenti entusiasti, confermando come per Antonella Mosetti il tempo sembri non passare mai.

Solo qualche giorno fa, la showgirl era entrata nuovamente in combutta con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima aveva infatti sporto denuncia contro di lei additandole un video “insultante in maniera indecente”. La bagarre sarebbe iniziata da un filmato dove la Lucarelli parlava dell’ipocrisia di alcuni Vip positivi al Covid-19.