Il cachet della contessa Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip sarebbe a dir poco esagerato.

La contessa Patrizia De Blanck è senza dubbio uno dei volti più attesi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove a 24 ore dall’inizio del programma non ha disatteso le aspettative dei fan mostrandosi a sorpresa completamente senza veli.

Sembra che per prendere parte allo show la contessa abbia richiesto una cifra a dir poco da capogiro.

Patrizia De Blanck: il cachet

Patrizia De Blanck avrebbe ottenuto la bellezza di 100 mila euro per la sua partecipazione al GF Vip, e secondo i fan del programma sarebbero a dir poco “meritati”. Senza dubbio la contessa è uno dei personaggi più attesi dello show televisivo, e sono in tanti a chiedersi quali saranno i suoi prossimi siparietti all’interno del programma.

Tanto per cominciare a meno di 24 ore dal suo ingresso nel reality show la contessa si è spogliata in diretta tv, incurante del fatto che le telecamere la stessero riprendendo senza slip né reggiseno. L’episodio è stato commentato in diretta tv da Barbara D’Urso, che ha assistito alla scena dal salotto di Pomeriggio Cinque, e che ha detto:



“Immagino il putiferio che starà avvenendo adesso in regia al Gf. Non era la nostra regia, noi non c’entriamo niente“, e ha poi aggiunto: “Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no.” Oltre alla De Blanck si vocifera che un altro compenso da capogiro potrebbe esser stato quello richiesto da Elisabetta Gregoraci, che entrerà nella casa dello show il 18 settembre.