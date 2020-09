Siparietto bollente per Enock Barwuah al Grande Fratello Vip: il calciatore è rimasto a fondoschiena scoperto.

Il fratello minore di Mario Balotelli, Enock Barwuah, col suo fisico statuario e il suo sorriso smagliante ha già ottenuto centinaia di consensi da parte delle fan del programma. Durante la doccia nella Casa più spiata d’Italia però, Barwuah ha finito col mostrare molto di più del sorriso e del suo fisico scultoreo…

Enock Barwuah: il fondoschiena

Durante la sua doccia al Grande Fratello Vip Enock Barwuah è rimasto a fondoschiena scoperto, e ha comunque fatto il pieno di like sui social per il suo fisico a dir poco perfetto.

Quello del fratello minore di Mario Balotelli non è stato l’unico siparietto bollente al Grande Fratello Vip appena iniziato: la contessa Patrizia De Blanck, ignara del fatto che esistessero camere apposite in cui spogliarsi per evitare di essere ripresi in déshabillé, si è tolta i vestiti a favore delle telecamere (e le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web).

Classe 1993 Enock Barwuah ha seguito le stesse orme del fratello maggiore, Mario Balotelli, intraprendendo la carriera calcistica. Dal fratello non avrebbe ereditato solamente la passione per il calcio, ma anche il suo carattere impulsivo: sembra infatti che nel 2012 avrebbe avuto problemi con la legge (sarebbe stato arrestato per un’aggressione ai danni di due carabinieri). Il fratello minore di SuperMario ha affermato di essere fidanzato, ma l’identità della sua fidanzata resta attualmente misteriosa.