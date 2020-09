Gf Vip, Flavia Vento vittima di uno scherzo dopo aver lasciato la casa

Dopo essere uscita dalla casa del Gf Vip, qualcuno ha modificato la pagina di Wikipedia di Flavia Vento all'insaputa della showgirl.

Non accenna a placarsi il chiacchiericcio sulla burrascosa uscita di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip, che ha deciso di abbandonare definitivamente a causa dell’impossibilità di restare lontano dai suoi amati cani. Alcune ore dopo l’addio della showgirl romana dalla casa più spiata d’Italia, alcune persone hanno pensato bene di giocarle un simpatico scherzo, modificando la sua pagina di Wikipedia.





Gf Vip, scherzo a Flavia Vento

La showgirl romana possiede infatti ben sette cani dal quale difficilmente riesce a separarsi. Non è andata diversamente nemmeno con la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove la Vento è riuscita a resistere a malapena 24 ore prima di fare nuovamente le valige e tornarsene a casa in men che non si dica.

È così dunque che a poche ore dal suo abbandono della trasmissione, ignoti hanno modificato la sua pagina di Wikipedia, scrivendo nell’incipit: “Flavia Vento è una showgirl, attrice ed ex modella e abbandonatrice di reality professionista”. Una descrizione ironica di quella che sembra essere diventata una vera e propria abitudine per la 43enne.

Quella di ieri sera è infatti la quarta volta in quasi vent’anni di carriera che Flavia Vento abbandona un reality dopo aver accettato di parteciparvi.

Il primo forfait avvenne infatti nel lontano 2004 quando partecipò al reality show La Fattoria, condotto all’epoca da Daria Bignardi, mentre le due successive avvennero nel 2008 e nel 2012, rispettivamente durante la sesta e la nona edizione dell’Isola dei Famosi.