Elisabetta Gregoraci non è entrata al GF Vip il 14 settembre, come era previsto: il motivo della sua assenza è stato svelato.

L’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip era stato annunciato per il 14 settembre, e la partecipazione della showgirl sembrava esser data per certa. All’ultimo però l’ex moglie di Briatore non si è presentata, e il suo debutto nel reality show è stato rinviato al 18 settembre.

Elisabetta Gregoraci: i motivi dell’assenza

In tanti si sono chiesti come mai Elisabetta Gregoraci avesse dato forfait al GF Vip il 14 settembre, nonostante la sua partecipazione fosse stata annunciata e oltretutto, nel corso della serata, anche l’opinionista Pupo avesse chiesto più volte di lei. A sorpresa sembra che il motivo per cui la showgirl fosse assente non sia legato a motivi personali (legati magari al figlio o all’ex marito, come aveva fantasiosamente qualcuno) né tantomeno a una strategia dello show per ottenere maggiore audience.

A quanto pare Elisabetta Gregoraci è stata costretta a rinviare il suo ingresso perché in attesa del risultato del suo terzo tampone per il Coronavirus.





Solo una settimana fa il suo ex marito, Flavio Briatore, è risultato negativo e ha potuto abbandonare l’isolamento.

Il caso di Elisabetta Gregoraci – che con l’imprenditore condivide un figlio, Nathan Falco – sarebbe dunque ancora più delicato rispetto a quello degli altri concorrenti, che comunque sono stati tutti sottoposti a dovute verifiche e controlli prima del loro ingresso al GF Vip. La conduttrice entrerà nel programma dal 18 settembre, e i fan sono sempre più impazienti di sapere come andrà il suo percorso all’interno dello show.