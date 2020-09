Patrizia De Blanck ha letteralmente sbottato contro una concorrente del Grande Fratello Vip 5: ecco cos'è successo nella Casa

Come molti avevano previsto, Flavia Vento ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 a un solo giorno dal suo ingresso dalla porta rossa. Anche se per ore gli altri concorrenti hanno cercato di convincerla a ripensarci, ecco che a un certo punto è subentrata Patrizia De Blanck.

Dopo l’insistenza della showgirl 43enne nell’andarsene, la contessa è infatti letteralmente sbottata iniziando peraltro a insultarla.

Patrizia De Blanck furiosa

Dandole dunque della sce*a per quelli che lei giudica dei comportamenti esagerati, la nobildonna gliene ha dette di peste e corna. Ha poi ribadito che la scusa dei cani non regge e che è lei ad avere dei problemi, non gli animali che si sentono soli. Se Patrizia avrà forse un tantino esagerato, è fuor di dubbio che le sue parole sono strettamente condivisibili dai più.

Quello che tutti pensiamo è del resto cosa caspita ci sei andata a fare Flavia Vento al Grande Fratello se non era pronta a mettersi in gioco?