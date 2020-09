Stefania Orlando ha scritto su Instagram un post per i fan: “Amici e amiche buondì...io arrivo venerdì”.

Il Grande Fratello VIP ha aperto i battenti da lunedì scorso, 14 settembre 2020, con la sua quinta edizione. Sono ancora solamente due soli giorni che gli undici vip sono entrati nella casa ma già iniziano a scoppiare le prime dinamiche.

Protagonista indiscussa di questa prima settimana è sicuramente Patrizia De Blanck. La contessa sta dando il meglio di se con il suo carattere estroso ed esuberante. La showgirl Flavia Vento, invece, ha già deciso di abbandonare il loft di Cinecittà, a causa della mancanza dei sui cani. Giorni non felici anche per Tommaso Zorzi. Il famosissimo influencer, infatti, ha dovuto, per alcune ore, allontanarsi dalla casa per motivi di salute. Dopo tutti gli accertamenti del caso, però, Tommaso è tornato con gli altri inquilini.

Intanto i concorrenti in casa si preparano alla prossima diretta della trasmissione di venerdì 18 settembre 2020. Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello, si completerà La Rosa dei partecipanti con nuovi ingressi. Tra questi, i più attesi, è quello della conduttrice televisiva Stefania Orlando.

Stefania Orlando al Gf Vip

Stefania Orlando è già in isolamento da qualche giorno, in attesa del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Sul web già si sono formati molti fan club a sostegno della conduttrice. Per ringraziare tutti i fan, la Orlando ha deciso di pubblicare un nuovo post sul suo profilo Instagram, per mano del suo staff. “Amici e amiche buondì… mentre sorseggio il mio caffè vi penso…

io arrivo venerdì”.