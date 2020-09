Giulia De Lellis è stata sorpresa di nuovo in compagnia di Carlo Beretta: i due erano a cena insieme.

Giulia De Lellis è uscita di nuovo con Carlo Beretta, il giovane rampollo della famiglia Bresciana con cui si vocifera che avrebbe in atto una liaison. I due usciranno allo scoperto?

Giulia De Lellis e Beretta insieme

Dopo l’addio ad Andrea Damante, Giulia De Lellis è stata pizzicata di nuovo insieme a Carlo Beretta, con cui sarebbe stata sorpresa insieme a cena fuori.

Tra i due è in atto una liaison sentimentale? Fonti a loro vicine assicurano di sì, ma per il momento i fan sono in attesa di nuove conferme. Beretta non è nuovo al mondo del gossip: in passato è stato legato alla modella Dayane Mello e ha avuto una liaison con l’ex gieffina Sara Soldati. Per il momento lui e Giulia De Lellis avrebbero deciso di vivere la loro liaison in disparte, senza dare nell’occhio e soprattutto senza confermare la relazione a mezzo social.





Del resto appena 2 mesi fa l’influencer ha detto definitivamente addio ad Andrea Damante, con cui era tornata insieme nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. I due sembravano molto affiatati, tant’è vero che avevano adottato insieme il cucciolo Tommaso Kowalski ed erano andati a vivere insieme a Milano.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, i due si sono lasciati di nuovo. Giulia De Lellis ha confermato che non ci sarebbero rancori tra lei e il dj veronese e che anzi, lui resterà per sempre una delle persone più importanti della sua vita.