Ida Platano contro Nicola Vivarelli: “Vergognati tu”

Ida Platano ha preso le difese della sua amica Gemma Galgani scagliandosi a mezzo social contro il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, che al trono over si è scagliato contro la dama torinese.

Ida Platano contro Nicola

In tanti speravano che Ida Platano tornasse a Uomini e Donne per svelare i motivi dietro la sua rottura da Riccardo Guarnieri.

Purtroppo non è stato così, ma l’ex dama del trono over continua comunque a seguire le vicissitudini tra i concorrenti del programma da casa, e in particolare quelle riguardanti la sua migliore amica, Gemma Galgani. Tra il giovane ufficiale della marina e la dama torinese infatti, è in atto qualche tensione. Gemma ha smesso di fidarsi di Nicola, pur affermando di essere gelosa del fatto che lui frequenti altre persone. Il cavaliere a sua volta si è sentito usato dall’anziana dama torinese, che nella scorsa edizione del programma sembrava sinceramente presa da lui (tant’è che erano stati persino pizzicati insieme per le vie di Roma).





Ida ha scritto via social “Vergognati tu”, postando un’immagine di Nicola Vivarelli che, proprio in quella puntata, era entrato in studio sbraitando contro Gemma. Come andrà a finire tra i due? I fan sarebbero curiosi anche di sapere perché sia finita la storia d’amore tra Ida e Riccardo Guarnieri, che l’aveva faticosamente conquistata nelle precedenti edizioni del dating show.

La dama svelerà mai cosa sia successo tra loro una volta usciti dallo show?