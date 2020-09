Martina Stella, lo spacco vertiginoso infiamma i social: la foto

Martina Stella ha sedotto i fan dei social con le sue gambe affusolate e un abito dallo spacco vertiginoso.

Martina Stella è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto a dir poco provocante: l’attrice, con un abito dallo spacco vertiginoso, ha mandato in tilt i suoi numerosi ammiratori.

Martina Stella: lo spacco vertiginoso

Martina Stella ama sedurre e provocare, e ormai lo sanno bene i suoi numerosi fan dei social, impazienti di vedere quale sarà il prossimo scatto osé postato dall’attrice.

In uno degli ultimi Martina Stella posa con un lungo abito nero dallo spacco vertiginoso: le gambe affusolate dell’attrice, rese ancora più sensuali da un paio di tacchi a spillo, hanno immediatamente conquistato i fan dei social, così come la profonda scollatura lungo la schiena. “Adoro questo vestito: esalta la femminilità e l’eleganza”, ha scritto lei maliziosa nella didascalia alla foto.

L’attrice ha trascorso la quarantena – e poi le vacanze estive – insieme alla figlia Ginevra, a cui è legatissima. La bambina è nata dalla relazione tra Martina Stella e Gabriele Gregorini, naufragata nel 2013. Oggi l’attrice è felicemente legata a Andrea Manfredonia, con cui è convolata a nozze il 3 settembre 2016.

I due non hanno nascosto di desiderare un figlio insieme, ma per il momento sembra che il progetto di allargare la famiglia non sia ancora nelle priorità dell’attrice, che preferisce dedicarsi totalmente a sua figlia Ginevra. In futuro lei e Manfredonia manterranno la loro promessa di donarle un fratellino o una sorellina?