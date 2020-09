Temptation Island, Davide si confronta con i tentatori di Serena

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Serena e Davide. Ecco cosa è successo

Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese.Tra le coppie protagoniste del programma, quella formata da Serena e Davide, con il ragazzo che ha voluto incontrare di persone i due tentatori che hanno scelto la sua fidanzata.

Temptation Island, Serena e Davide

Entrambi di Napoli, Serena e Davide, rispettivamente 25 e 29 anni, sono fidanzati da quasi tre anni ma non sono mai andati a vivere insieme. A scrivere al programma è stata Serena, stanca della eccessiva gelosia di lui. Nel video di presentazione ha spiegato: “Non ce la faccio a continuare così! Per Davide ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia.

Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui”.

Davide dal suo canto ha affermato: “Voglio mettermi in gioco. Serena all’inizio ha avuto delle ricadute con il suo ex e questa cosa mi ha segnato tremendamente. E anche quando lei ha chiuso definitivamente con il suo passato a me è rimasta una gran paura di perderla ancora.

Per questo motivo, nel tempo ho sviluppato una gelosia eccessiva. Magari Temptation potrà aiutarmi a cambiare“.

Proprio in occasione della prima puntata del reality Davide ha voluto incontrare di persona i due tentatori che hanno scelto la sua compagna. Dopo averla “affidata”, si vede Serena andare mano nella mano con i due tentatori, per poi rivolgersi scherzando verso il compagno e affermare: “Amò due o uno non cambia” .