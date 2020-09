Uomini e Donne, arriva il sosia di Stefano De Martino

A Uomini e Donne uno dei nuovi corteggiatore è del tutto identico a Stefano De Martino.

In molti hanno notato la straordinaria somiglianza tra uno dei corteggiatori approdati a Uomini e Donne e Stefano De Martino. La somiglianza tra i due ha scatenato i fan dei social.

Stefano De Martino: il sosia

A Uomini e Donne è approdato il corteggiatore Moreno Napoli, ex concorrente de I Soliti Ignoti.

In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che la somiglianza tra il ragazzo e l’ex marito di Belen, Stefano De Martino, sia a dir poco pazzesca. La vicenda ha scatenato i tanti fan sui social che hanno dedicato alla vicenda post ironici.

La somiglianza tra lui e il famoso ballerino è ben nota allo stesso Moreno Napoli, che sui social non ha mancato a sua volta di farla notare ai fan con post autoironici e divertenti. A Uomini e Donne il ragazzo sarà corteggiatore di Jessica e Sophie, e in tanti si chiedono se ci sarà un futuro tra lui e una delle due ragazze.



A Uomini e Donne Moreno non è l’unico a dimostrare una straordinaria somiglianza con altri personaggi famosi: in molti hanno notato ad esempio quella tra Davide e l’attore turco Can Yaman, protagonista di Daydreamer. Anche per lui ci saranno importanti novità grazie alla partecipazione al programma? Per il momento sembra che i fan siano abbastanza stupiti per la straordinaria somiglianza dei due giovani con i due personaggi famosi. Maria De Filippi l’avrà notata e scelto così di farli partecipare?