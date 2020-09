Tina Cipollari e Vincenzo: bacio romantico al ristorante a Porto Empedocle.

Da poche settimane è ripresa la programmazione ordinaria anche di Uomini e Donne. Come ogni anno, l’opinionista Tina Cipollari è una delle protagoniste indiscusse del programma di Maria De Filippi. Il pubblico da casa ormai non può fare a meno delle continue liti tra la romana e la dama del trono over Gemma Galgani.

I loro siparietti sono diventati un vero e proprio appuntamento quotidiano per i tanti telespettatori del programma di Canale 5. In pochi, però, sanno che la vita di Tina, fuori dagli studi, è davvero felice e piena di amore. La Cipollari, infatti, dopo che nel corso dell’ultima estate erano uscite alcune indiscrezioni di una possibile rottura, è stata fotografata con il suo Vincenzo.

Il bacio tra Tina e Vincenzo

La scorsa estate, alcuni blog, addirittura, avevano parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la Cipollari e Kikó Nalli. Proprio I due protagonisti, però, avevano prontamente sentito. Tina è più felice che mai con Vincenzo, un imprenditore fiorentino.

Il settimanale Diva e Donna, li ha paparazzati nel corso di un fine settimana passato a Porto Empedocle. Non hanno tanto tempo per vedersi, visto che lei è di stanza a Roma mentre lui abita a Firenze. I paparazzi li hanno anche sorpresi mentre si scambiano un tenero bacio, dopo aver romanticamente cenato in un ristorante. Insomma, tutto sembra davvero andare a gonfie vele per la acerrima nemica di Gemma Galgani.

Adesso, tutti i fan della coppia aspettano di sapere quando compieranno il prossimo passo: le nozze.