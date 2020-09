Al Bano Carrisi ha confessato perché non sposerà la sua compagna, Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli piccoli.

Al Bano ha smentito le voci riguardanti un suo presunto ed imminente matrimonio con Loredana Lecciso, la compagna da cui ha avuto i suoi due figli più piccoli. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato perché.

Al Bano: niente nozze in vista

Da mesi si intercorrono voci riguardanti un presunto ed imminente matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso. Lo stesso cantante di Cellino ha smentito i rumor, affermando che al momento lui e Loredana starebbero bene così e che il progetto delle nozze, fra loro, non ci sarebbe mai stato: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni.

Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”, ha dichiarato Al Bano, che proprio con la Lecciso solo due anni fa aveva vissuto un momento molto difficile (poi fortunatamente superato).





I due hanno avuto insieme due figli, Jasmine e Bido, con cui hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella loro tenuta di Cellino San Marco. Tra i principali “dissidi” tra i due sarebbero stati principalmente quelli legati all’ex moglie del cantante, Romina Power, con cui Al Bano ha continuato a mantenere buoni rapporti anche dopo la fine del loro matrimonio.

Anche la Power ha trascorso la quarantena nella tenuta del cantante, a Cellino.