Amadeus preoccupato per il figlio

Amadeus ha svelato durante un’intervista di essersi preoccupato moltissimo per suo figlio. Il lockdown è stato molto difficile per tutti, ma sicuramente i bambini e i ragazzini sono stati quelli che hanno accusato maggiormente il colpo. Il conduttore ha rivelato che per lui e Giovanna “è stato straziante osservare questa trasformazione“.

Il conduttore ha spiegato che il figlio non faceva altro che mangiare in modo ossessivo a causa del nervoso. Una volta finito il lockdown, per fortuna, tutto è tornato alla normalità. Amadeus si è preoccupato anche per la figlia Alice, avuta da una relazione precedente, perché non l’ha potuta vedere per 5 mesi, visto che lavora in Galizia.

Lo speciale de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus, è stato sospeso a causa di un caso di positività al Coronavirus nello staff. Il conduttore ha tranquillizzato tutti, spiegando di aver fatto il tampone e di essere negativo. I fan dello show possono tranquillizzarsi, perché andrà in onda. Per quanto riguarda Sanremo 2021, il conduttore ha ribadito che senza pubblico non può essere organizzato. Nonostante questo è convinto che l’evento si farà, nella speranza che il suo caro amico Fiorello decida di essere al suo fianco anche quest’anno.