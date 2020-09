La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha perso ben 12 chili durante il lock down.

La ballerina e coreografa di Ballando con le Stelle Carolyn Smith, che da 5 anni sta combattendo contro un tumore, ha rivelato di esser dimagrita di ben 12 kg durante il lock down per l’emergenza Coronavirus.

Carolyn Smith dimagrita 12 chili

Carolyn Smith ha perso ben 12 chili e a dispetto della malattia che l’ha colpita, la coreografa appare più bella che mai. La coreografa ha affermato di aver perso così tanti chili durante il lock down perché le sarebbe stato possibile seguire una dieta sana e con orari fissi, cosa che invece molto spesso – a causa degli impegni di lavoro – non sarebbe per lei possibile. La Smith continua ovviamente anche le cure per il cancro al seno, quello che lei ha ribattezzato “l’intruso”.

Sono anni ormai che la coreografa e ballerina combatte strenuamente contro la malattia, e spesso sui social ha scritto messaggi positivi indirizzati ai suoi fan, distinguendosi così per il suo coraggio.



Carolyn Smith ha rivelato che a scoprire il suo cancro sarebbero stati i suoi fidati amici a quattro zampe, che ostinatamente avrebbero annusato il suo seno. La ballerina avrebbe così deciso di sottoporsi a un controllo medico, finendo per lo scoprire la tragica situazione. Dopo esser guarita una prima volta purtroppo Carolyn Smith ha scoperto di esser stata colpita nuovamente dalla malattia, e per questo ha dovuto riprendere suo malgrado le cure.

In tanti sui social le inviano quotidianamente messaggi di speranza e d’affetto, sperando che la coreografa guarisca presto e che tutto si risolva.