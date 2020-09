Il soprano Anna Netrebko è ricoverato in ospedale a causa della polmonite da Coronavirus. Sui social: “Non è così spaventoso como lo descrivono.

La cantante lirica russa naturalizzata austriaca Anna Netrebko è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite da Coronavirus. Lo ha dichiarato lei stessa sui canali social. “Sta andando bene ma ho anche la polmonite legata al COVID, quindi ho bisogno di un controllo medico” ha informato.

Il soprano aveva cominciato a non sentirsi bene qualche giorno fa e nonostante un primo test negativo aveva informato sempre in un post su Facebook che si sarebbe comunque isolata al fine di salvaguardare la sua salute oltre che quella degli altri. Purtroppo le supposizioni della cantante non erano errate e qualche ora fa è arrivata la conferma della positività al Coronavirus.

Covid, Anna Netrebko positiva

“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono risultata positiva al Coronavirus e sono attualmente in ospedale per cure mediche. Sta andando bene ma ho anche la polmonite legata al COVID, quindi ho bisogno di un controllo medico. Sapevo che ovviamente ci sarebbe sempre stato il rischio di infettarsi.”. Ha esordito così il soprano naturalizzato austriaco Anna Netrebko che con un post su Facebook ha informato i fan delle sue condizioni di salute.

La cantante lirica non ha inoltre mancato di esprimere le sue motivazioni che l’hanno portata ad esibirsi, nonostante tutto. “Ma non mi pento di essere tornata a esibirmi perché credo fortemente che abbiamo bisogno di cultura, ora come sempre. Mi aspetto di riprendermi completamente grazie alle cure che sto ricevendo. Siamo molto, molto grati che Yusif e Tiago siano risultati negativi per il virus.

Yusif è risultato positivo agli anticorpi quindi è chiaro da esibirsi, il che mi rende molto felice. Grazie a tutti per gli auguri e il continuo sostegno.”

Non sono mancate infine le polemiche legate alla Covid. Sempre la Netrebko in un suo precedente post aveva dichiarato a proposito del virus: “Sono molto più stanca della me**da legata ai test, alle quarantene, alle intimidazioni di persone tristi che dal virus. Sono felice che per me sia finita ora”.