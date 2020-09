Che fine ha fatto Flavia Vento dopo l'abbandono anzitempo della casa del Grande Fratello Vip 5? Le ultime novità sulla showgirl

La decisione di Flavia Vento di lasciare il Grande Fratello Vip 5 a poche ore dall’inizio ha letteralmente sconvolto tutti. Del resto per lei era già troppa la nostalgia dei suoi sette cani da portarla alla volontà di uscire dalla casa di Cinecittà, tra mille reazioni diverse sia degli inquilini sia dei telespettatori.

Flavia Vento è tornata a casa?

Quello che ad ogni modo si stanno tutti domandando è dove si trova ora Flavia Vento… È davvero tornata a casa per riabbracciare i suoi adorati amici a quattro zampe? A quanto pare non sarebbe così, come affermato dall’influencer Amedeo Venza che nelle sue IG Stories ha rivelato di aver raggiunto per telefono la bionda soubrette.

Il blogger ha dunque precisato che Flavia Vento si sarebbe di nuovo messa a piangere perché la tengono ancora in hotel. Inoltre pare senta che i cani siano disperati per la sua assenza. Amedeo Venza ha infine aggiunto che il contatto con la ex modella romana si è poi concluso in modo inatteso, ossia lei che all’improvviso gli avrebbe attaccato il telefono in faccia.

Affidandosi dunque alle dichiarazioni social del gossipparo, Flavia non si sarebbe ricongiunta con i suoi cani, ma starebbe invece ancora alloggiando in albergo.

Non sono chiari i motivi di tale situazione: qualcuno pensa che forse la showgirl sarà ospite in prima serata nella puntata di venerdì 18 settembre del Grande Fratello Vip. Tra poche ore avremo dunque modo di capire dalle sue stesse labbra le motivazioni reali che l’hanno portata ad abbandonare anzitempo il noto show di Canale 5.