Una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato un doloroso episodio riguardante la sua infanzia: ecco di chi si tratta

I concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non sono nemmeno al completo, ma già si dipanano le prime intriganti matasse. Tutti coloro i quali varcano la popolare porta rossa hanno infatti delle storie più o meno emozionanti da raccontare, proprio come è successo poche ore fa.

Una delle concorrenti dell’attuale edizione appena iniziata sotto la supervisione di Alfonso Signorini ha per l’appunto deciso di fare una vera e propria confessione drammatica, parlando nella fattispecie della sua infanzia.

Parlando in giardino con Enock Balotelli, fratello del ben più noto Mario, la bellissima Dayane Mello ha dunque parlato della sua famiglia.

Così non ha potuto fare a meno di ricordare un difficile quando dolorosissimo episodio della sua infanzia. “Mia mamma mi ha abbandonato quando avevo 4 anni” ha difatti rivelato la modella brasiliana, lasciando di stucco sia il suo coinquilino sia i telespettatori da casa.

Chiamata poi in confessionale dagli autori del reality, l’ex compagna di Stefano Sala ha detto che solo quest’anno è tornata a parlare con sua mamma. Tuttavia, avendola avuta lontana per tutti questi anni, non la conosce affatto rivelando di considerarla come una semi sconosciuta.