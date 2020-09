Il racconto inaspettato di Ida Platano sul suo profilo Instagram.

Ida Platano ha spiazzato tutti i suoi fan con un racconto davvero inaspettato sul suo profilo Instagram. La donna è stata una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne, soprattutto grazie alla sua storia tormentata con Riccardo Guarnieri, che ha fatto sognare i fan.

Relazione che si è conclusa dopo il lockdown dovuto al Coronavirus. La donna è sempre molto attiva sui social network e il suo racconto su Instagram ha spiazzato tutti i fan.

Il racconto di Ida Platano

Ida Platano, che si è scagliata contro Nicola Vivarelli, ama mantenere i contatti con tutti i suoi fan, grazie al suo profilo Instagram. Condivide spesso momenti della vita quotidiana, raccontando tutto ciò che accade ai suoi follower.

In una delle storie che ha condiviso ha spiegato una cosa che le è successa in piena notte. Lo ha raccontato mentre aspettava una persona in un bar per prendere un caffè. La donna ha spiegato di aver fatto un sogno davvero molto particolare. “Purtroppo non me lo ricordo, ma stamattina quando mi sono svegliata il letto era ribaltato e anche le lenzuola” ha raccontato Ida, bellissima in costume.



“Peccato che non mi ricordo, comunque era quasi una lotta, perché il letto stamattina era dall’altra parte” ha aggiunto Ida Platano, che non ricorda ciò che ha sognato, ma deve essere stato qualcosa di molto particolare se l’ha fatta agitare così tanto sotto le lenzuola. Il letto si è letteralmente ribaltato, secondo il suo racconto, per cui il sogno deve essere stato particolarmente significativo. Alcuni fan ipotizzano che possa aver sognato Riccardo Guarnieri, allora la situazione potrebbe farsi molto più interessante e piccante.