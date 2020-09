Luca Argentero e Cristina Marino, fuga di montagna con la figlia

Luca Argentero e Cristina Marino si sono concessi una vacanza in montagna con la piccola Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino sono più innamorati che mai della loro piccola Nina Speranza, nata lo scorso maggio. Per fuggire un po’ dal caldo cittadino la coppia si è concessa una vacanza in montagna.

Luca Argentero e Cristina Marino in montagna

Luca Argentero e Cristina Marino sono stati paparazzati mentre passeggiavano in montagna con la piccola Nina Speranza, la loro prima figlia nata lo scorso 20 maggio. I due sono più innamorati che mai della piccola, protagonista di molti dei loro scatti sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero) in data: 4 Set 2020 alle ore 11:01 PDT

I due avevano annunciato la gravidanza a dicembre 2019 con un tenero post via social che aveva fatto il pieno di like. L’arrivo della piccola Nina Speranza è riuscito se possibile a unire ancora di più la coppia, più innamorata che mai. Argentero ha donato a Cristina Marino un prezioso anello, che sembrerebbe essere proprio promessa di un futuro matrimonio. Sarà così? Per il momento la coppia di neo-genitori sembra molto presa dalla piccola Nina.





I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. Precedentemente Argentero era stato sposato con Myriam Catania (la quale ha confessato di aver mantenuto con l’ex marito buoni rapporti, nonostante i due non siano “amici”).

Oggi Argentero sembra aver trovato la vera felicità, e chissà se in futuro lui e Cristina Marino avranno altri bebè dopo la piccola Nina Speranza.