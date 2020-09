Imprenditore di origini triestine, Marco Valta è stato sorpreso con Diletta Leotta in barca sul lago di Como: tutto sulla sua identità

È piuttosto difficile ricostruire la vita privata di Marco Valta a partire dalle informazioni che si trovano online. Si tratta nella fattispecie dell’imprenditore e investitore di 37 anni paparazzato insieme a Diletta Leotta in barca sul lago di Como pochissimo giorni fa.

Originario di Trieste, l’uomo pare essere un vero mago della finanza, che si occupa di investire in piccole e medie imprese.

Iniziando la sua carriera nel 2008 circa, dopo la laurea in Economia e un master a Berkeley, Marco Valta ha iniziato a muovere i primi passi nell’ambiente finanziario. Diverse sono le realtà sulle quali ha scommesso con successo, come ad esempio AirBnB e Space X, l’azienda aerospaziale del visionario Elon Musk.





Marco Valta beccato con la Leotta

Prima ancora di essere beccato con Diletta Leotta, pare abbia avuto un breve flirt con Anna Safroncik, splendida protagonista de Le tre rose di Eva.

Ad ogni modo, a differenza della giornalista siciliana, Valta sembra non amare particolarmente i social network. Ha un profilo Facebook che non aggiorna da anni, nonché un account Instagram privato dove non è presente nemmeno una foto.

Sono dunque stati i paparazzi di “Chi” a portarlo alla ribalta del gossip beccandolo insieme alla single più desiderata della nazione. In ogni caso, è presto per parlare di storia d’amore, anche perché la presentatrice di Dazn è appena uscita dalla relazione con il pugile Daniele Scardina.

Sarà pertanto il futuro a dirci se questa conoscenza porterà buoni frutti o se si rivelerà un altro fuoco di paglia.