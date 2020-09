Miriam Leone è incinta? Pancino sospetto per l’attrice

Miriam Leone aspetta un bambino? Sui social un post dell'attrice ha acceso le speranze dei fan.

Miriam Leone aspetta un bambino? La giovane attrice sarebbe stata sorpresa dai paparazzi con un pancino sospetto, e un suo post via social sembrerebbe fare riferimento proprio a una gravidanza.

Miriam Leone è incinta? L’indiscrezione

Secondo un rumor in circolazione Miriam Leone potrebbe essere in attesa di un bebè.

Sui social l’attrice ha scritto: “Grazie estate bellissima. Grazie agosto per le sorprese sotto la pelle dorata, dentro di me lascia un diamante purissimo e radici nuove. Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi, semina e irrigazione”, un messaggio che, secondo qualcuno, farebbe chiaramente pensare a una gravidanza. Come se non bastasse l’attrice sarebbe stata pizzicata con un presunto pancino sospetto, e in tanti si chiedono se presto o tardi annuncerà l’arrivo del suo primo bebè.

Miriam Leone è legata da circa un anno a un manager finanziario di nome Paolo Cerullo, e secondo i rumor in circolazione la storia tra i due potrebbe essere importante. Miriam Leone, da sempre molto riservata riguardo alla sua vita privata, per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla questione.



Il fidanzato dell’attrice vive a Milano e lei a Roma, ma i due farebbero entrambi la spola tra le due città per potersi vedere il più possibile. Nonostante in tanti sognino un bebè in arrivo per la coppia, la giovane attrice per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito alla questione e in tanti si chiedono se davvero le indiscrezioni sul suo conto siano vere.