Uno dei fidanzati della nuova edizione di Temptation Island ha già sconvolto i telespettatori per le parole sulla sua compagna

Anche la nuova stagione di Temptation Island ha visto il via, condotta da Alessia Marcuzzi e con la partecipazione delle sei coppie in gioco. Quasi tutti hanno già creato dinamiche molto interessanti, ma uno dei concorrenti ha particolarmente sconvolto il pubblico per i alcuni discorsi pronunciati durante il falò.

Il protagonista in dettaglio è Davide, fidanzato di Serena, che è stato coinvolto in molte critiche spiacevoli.

Temptation Island: critiche a Davide

Nella fattispecie Davide ha dichiarato di aver in qualche modo obbligato la sua ragazza a isolarsi, proibendole di vedere le amiche, di avere profili social o di andare in palestra. Il ragazzo ha infatti sostenuto di aver perso la fiducia in lei dopo le ricadute sentimentali di quest’ultima con il suo ex.

Le parole di Davide che hanno indignato i telespettatori sono state le seguenti: “Spesso quando discutiamo io l’annullo, non la ritengo degna, le dico di lasciare stare. Ho il controllo della sua mente […]. L’ho fatta cancellare dai social. […] Se vuole uscire con le amiche, magari la faccio pure andare, però poi le distruggo la serata!”.