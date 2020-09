Chiara Ferragni ha mostrato ai fan sui social il suo nuovo preziosissimo anello, e ha spiegato loro il suo significato.

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il suo ultimo acquisto e ha svelato loro il suo significato: si tratta di un anello con un ragno in cima a un teschio.

Chiara Ferragni: l’anello col ragno

Con ironia Chiara Ferragni ha svelato ai fan perché avrebbe acquistato un anello raffigurante un ragno su un teschio.

“Io mi chiamo Chiara Ferragni, in inglese Ferragni si traduce Iron-Spiders, Ferro-Ragni. Per questo ho comprato un anello con il ragno”, ha scritto l’influencer via social, mostrando il prezioso gioiello ai suoi fan.

Sui social qualcuno (compreso suo marito Fedez) l’ha presa in giro per la vicenda del cognome, ma in tanti hanno lodato invece l’anello con il ragno. Si tratta di un periodo roseo per l’influencer che solo qualche settimana fa ha ricevuto il Leone D’Oro per l’impegno civico dimostrato durante l’emergenza Coronavirus. Chiara Ferragni ha annunciato di aver ritirato il premio assicurando che in futuro ci saranno altre importanti novità.

“Siamo solo all’inizio”, ha scritto via social.

In tanti si sono complimentati con l’influencer e suo marito Fedez per ciò che hanno fatto negli scorsi mesi, organizzando una raccolta fondi per ampliare i reparti di terapia intensiva al San Raffaele e poi, a emergenza finita, visitando alcuni dei luoghi artistici e culturali più importanti d’Italia (mostrandoli, attraverso i social, al mondo intero). Sui social i fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno le altre novità che coinvolgeranno la coppia in futuro.