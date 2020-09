Dopo il bacio saffico al Festival di Venezia, Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno confessato di stare insieme.

Dopo il loro discusso e controverso bacio al Festival del Cinema di Venezia, Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno confermato che avrebbero una liaison amorosa.

De Panicis e Mila Suarez insieme

Le due ex gieffine, Mila Suarez ed Elisa De Panicis, hanno confessato in diretta tv che il bacio che si sarebbero scambiate alla 77esima edizione del Festival di Venezia – e che, almeno sui social, ha sollevato un putiferio – avrebbe in qualche modo resa ufficiale la loro liaison.

Le due infatti avrebbe iniziato a frequentarsi quest’estate perché sarebbero state talmente deluse dagli uomini da decidere entrambe di tentare a stare con una donna. Mila Suarez ha dunque dimenticato Alex Belli, che la fece lungamente soffrire: oggi al suo fianco c’è nientemeno che l’ex del GF Vip Elisa De Panicis, che a sua volta era stata paparazzata col suo ultimo fidanzato solo a maggio di un anno fa.

Sui social c’è chi ha accusato le due modelle di aver organizzato la liaison a tavolino con l’unico interno di ottenere maggiore visibilità, ma per il momento a tal proposito non ci sono conferme. “Tra noi è nato un sentimento”, hanno confermato le due nel salotto tv di Barbara D’Urso. La storia tra le due proseguirà? Sui social in tanti le hanno criticate per il loro bacio saffico al Festival di Venezia, e finora sembrava che le due non avessero intenzione di replicare alla pioggia di critiche che le aveva travolte all’indomani della kermesse.