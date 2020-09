Enock Balotelli ha architettato un tremendo scherzo ai suoi compagni fingendo di voler uscire dalla Casa del Gf Vip: la forte reazione di Dayane

Anche se il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da pochi giorni, i concorrenti sembrano già parecchio affiatati. Molti di loro si stanno infatti dedicando a scherzi nei confronti dei loro coinquilini, come l’ultimo messo in atto da Enock Barwuah, fratello del più noto Mario Balotelli.

Tutto si è svolto nel corso della notte, quanto il giovane attaccante della U.S.D. Caravaggio ha lasciato tutti di stucco dicendo loro di voler abbandonare la casa.

Gf Vip: Enock sconvolge Dayane

Enock è dunque uscito dal confessionale spiegando di aver saputo che il fratello Mario voleva che lasciasse il gioco. Il 27enne si sarebbe per questo irritato a tal punto da arrivare alla drastica decisione, tra la completa incredulità degli altri Vip.

Barwuah ha dunque preso la sua valigia apprestandosi a varcare la porta rossa, per poi tornare invece sui suoi passi e confessare la burla.

Nel contempo molti dei suoi compagni ci sono cascati con tutte le scarpe! Prima fra tutti Dayane Mello, che è scoppiata a piangere sentendosi in qualche modo in colpa. Proprio la modella, del resto, aveva parlato di Mario Balotelli a lungo nelle scorse ore, confessando a Enock il forte sentimento che prova per suo fratello.