Matilde Brandi è caduta nel corso della diretta della seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fortunatamente non si è fatta male, con la nota showgirl che si è subito ripresa. Ecco cosa è successo.

Matilde Brandi cade in diretta

Tra le concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la nota showgirl Matilde Brandi si è resa protagonista di un episodio che non è passato di certo inosservato.

Verso la fine del collegamento con il conduttore del programma, Alfonso Signorini , infatti, Matilde Brandi è caduta per terra in diretta televisiva.

In collegamento con la casa più spiata d’Italia, pronto ad annunciare i nomi dei nominati, il conduttore si è accorto dell’assenza di Matilde Brandi che in quel momento, come rivelato da Dayane Mello, si trovava in bagno.

Matilde Brandi, sentendo di essere attesa in puntata, è corsa quindi di fretta fuori dal bagno e mentre si accingeva a raggiungere gli altri inquilini della casa è caduta per terra in diretta televisiva. Fortunatamente la nota showgirl non si è fatta male e si è subito ripresa, aiutata anche da alcuni suoi compagni di percorso.