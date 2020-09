L'imbarazzo di Giovanni Ciacci in diretta ad Ogni Mattina, per la gaffe improvvisa.

Durante l’ultima puntata settimanale di Ogni Mattina, che va in onda su Tv8, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha molto imbarazzato Giovanni Ciacci, che ha parlato anche del triangolo Belen, Stefano Marcuzzi. Durante gli ultimi minuti della seconda parte della trasmissione, ovvero Ogni Mattina dopo il Tg, hanno fatto coppia alla conduzione Adriana Volpe e Ciacci, che si è scagliato contro Diletta Leotta.

Improvvisamente è accaduta una gaffe in diretta che ha fatto imbarazzare tutti, in modo particolare il costumista.

L’imbarazzo di Ciacci ad Ogni Mattina

Un cameraman, inviato da Ciacci per far vedere il golfo di Napoli, ha spostato l’inquadratura sul mare, in modo del tutto ingenuo. Ha ripreso delle persone intente a fare il bagno, ma poi si sono tutti resi conto che erano completamente nude. Quando Giovanni Ciaccia si è accorto di quello che stava accadendo si è imbarazzato moltissimo.

“Togli l’inquadratura. So nude” ha urlato. Una reazione davvero piena di simpatia, perché l’imbarazzo di Ciacci era autentico, tanto da chiedere subito di cambiare inquadratura per non mostrare le grazie di queste persone.

“Ma si sente male, c’è Giovanni Ciacci che si sente male. Guardate com’è diventato rosso!” ha fatto notare Adriana Volpe, notando l’agitazione del suo collega. “Io vedevo le cuffie. Da qua vedevo queste quattro signore che nuotavano con le cuffie poi una si è alzata sullo scoglio ma è completamente nuda!” ha poi spiegato Giovanni Ciacci, che era sul suo balcone di Napoli in collegamento, per mostrare le bellezze di questa meravigliosa terra.