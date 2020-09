Amore e lavoro: Paolo Fox ha rivelato come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 21 al 27 settembre 2020

Ottimo periodo per i nati sotto i segni di Leone, Capricorno e Acquario, tutti quotati con il massimo del punteggio.

Anche per gli altri sarà comunque una buona settimana: nessuno ha meno di due punti su cinque.

Ariete

Venere è favorevole e per questo bisogna cercare di sanare qualche ferita che si è aperta nel mese di agosto. Coloro che hanno vissuto una situazione di allontanamento in questa settimana possono trovare gli spunti giusti per recuperare.

Toro

Venere dissonante parla di contrasti che possono capitare soprattutto tra sabato e domenica nei rapporti di fresca data.

Un atteggiamento impulsivo e geloso dovrebbe essere controllato a inizio settimana quando certe tensioni si faranno più accese.

Gemelli

Tra lunedì e martedì potrebbe iniziare un nuovo percorso lavorativo. Ci sono però ancora spese da affrontare che potrebbero creare battibecchi soprattutto con una persona Ariete. Il consiglio è quello di non parlare di lavoro quando si sta insieme.

Cancro

Ultimamente i nati sotto questo segno non hanno dato molta importanza ai sentimenti perché sono stati presi dal lavoro.

Bisogna però evitare di far vincere la ritrosia, il pudore e la timidezza, altrimenti non si riuscirà ad ottenere nulla.

Leone

Venere continua il transito favorevole dunque è importante non prendere tutto troppo di petto come i Leone tendono a fare. Sul campo lavorativo arriveranno nuove proposte e tra martedì e mercoledì potrebbero nascere anche emozioni speciali.

Vergine

Venere sta per entrare nel segno, dunque chi è rimasto solo da tempo o si è separato da poco potrà contare su una sorpresa.

In attesa di questo dono particolare, bisogna cercare di non escludere dalla propria vita persone che possono risultare interessanti.

Bilancia

Nuovi amori devono e possono nascere con Venere favorevole che permetterà anche alle coppie di lasciare da parte ostilità e tensioni. La settimana parte meglio del previsto e per i più giovani è il momento di farsi avanti nel campo lavorativo.

Scorpione

Questa Venere dissonante induce a credere che non si sia completamente convinti di un amore.

Sarà meglio evitare complicazioni nel fine settimana e nei legami che vanno avanti da tempo è necessario ritrovare un po’ di complicità.

Sagittario

Tutta la settimana è favorevole alla nascita di nuove relazioni e non bisogna tirarsi indietro. Quanto alle coppie già consolidate, uno dei due sta avendo problemi nell’ambito lavorativo e dovrà fare scelte molto importanti.

Capricorno

Per chi è solo questo è un periodo di maggiori speranze, ma bisogna cancellare le emozioni negative che ha portato il mese di agosto. Con Mercurio in aspetto interessante da domenica, anche eventuali incomprensioni di coppia potranno essere risolte.

Acquario

Questa è una settimana da tenere sotto controllo: le opinioni sono divergenti e Venere opposta potrebbe provocare disagi se non si prende tutto con la dovuta calma. Nonostante l’opposizione planetaria si legge comunque nei nati sotto questo segno una passione che rinasce e un desiderio di vivere esperienze fuori dal comune.

Pesci

È una stagione di emozioni interessanti. Giove da tempo ha preso le difese di questo segno e si dovrebbe iniziare ad osservare un minimo di miglioramento anche nei rapporti più recenti. Quanto al lavoro, da domenica capiterà qualcosa di nuovo in senso positivo.