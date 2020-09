Gli ascolti della prima puntata di Tale e Quale Show sono stati molto alti, ma il vero vincitore è stato Pago.

Per la gara di ascolti di venerdì 18 Settembre il vincitore assoluto è Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Il programma ha avuto un grande successo, nonostante la dura concorrenza di Alfonso Signorini, e a trionfare durante la puntata è stato Pago, con la sua interpretazione di Francesco Gabbani.

Tale e Quale Show ha ottenuto 3.524.000 spettatori, ovvero il 18,9% di share, mentre il GF Vip ha raggiunto il 14,8%.

Gli ascolti di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show è stato un vero successo e Pago ha ottenuto la sua rivincita dopo mesi di gossip e polemiche, ottenendo la seconda posizione in classifica con la sua interpretazione di Francesco Gabbani. Alla prima posizione Virginio, ex cantante di Amici, che ha interpretato Justin Timberlake.

La classifica continua con Giulia Sol, che ha interpretato Giorgia, Francesca Manzini, nei panni di Noemi, Luca Ward come Zucchero e Carolina Rey come Elettra Lamborghini entrambi alla quinta posizione, seguiti da Barbara Cola come Iva Zanicchi, Sergio Muniz come i Rolling Stones, Carmen Russo come Stefania Rotolo e Francesco Paolantoni come James Brown.

Si è, poi, registrato il 5,4% di share per NCIS e il 4,9% per The Rookie. Freedom – Oltre il Confine ha raggiunto il 4,7% di share, mentre il film Beata Ignoranza è arrivato al 4,1%. Quarto Grado ha ottenuto una percentuale leggermente più alta, ovvero il 6,2%, mentre Propaganda Live ha raggiunto il 4,7%. La replica della prima puntata di X Factor ha raggiunto il 2,8% e Fratelli di Crozza è arrivato al 5,1% di share.