Temptation Island, Davide Varriale: “Ha violato il regolamento”

Davide Varriale potrebbe aver violato il regolamento dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island.

La prima puntata di Temptation Island ha fatto scoppiare delle forti polemiche, soprattutto sul concorrente Davide Varriale. Il fidanzato ha fatto dei discorsi molto violenti e pieni di gelosia, che hanno spinto il pubblico a chiedere agli autori di non mandare in onda frasi del genere.

Il concorrente avrebbe fatto molto di più. Infastidito dagli insulti ricevuti, ha deciso di sfogarsi sul un profilo Instagram, che ora sembra essere stato cancellato. Non è chiaro se si stato realmente lui, ma sappiamo bene che fino alla fine della messa in onda i concorrenti non possono usare i social network.

Davide Varriale dopo Temptation Island

Dopo la prima puntata di Temptation Island, un profilo Instagram che apparentemente sembra appartenere a Davide Varriale, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la redazione della trasmissione. Se fosse realmente lui, avrebbe violato il regolamento che ha firmato. I concorrenti, infatti, non possono usare i social network fino alla fine della messa in onda. “Facile giudicare quando non si sa niente della vita delle persone.

Guardare un video di 30 secondi tagliato e incollato a modo per alzare lo share televisivo non significa avere la piena comprensione di una storia, di due persone, di un amore e di tutti i momenti belli e brutti” ha scritto Davide su Instagram.

“Risultato della puntata: profilo Instagram cancellato, centinaia di messaggi e minacce di morte sul contatto mail con cui lavoro, chiamate di parenti preoccupati. Siamo all’assurdo” ha scritto ancora Varriale.

Scrivendo queste frasi avrebbe violato il regolamento della trasmissione e accusato la produzione di aver montato i suoi video facendo passare un messaggio sbagliato. Una grave accusa alla produzione e poi una foto con la fidanzata con la scritta mi manchi, che ha fatto pensare a tutti che i due si siano lasciati. Il profilo, però, potrebbe essere un fake, visto che non è l’unico del ragazzo. Il fatto che sia stato cancellato potrebbe confermare che forse era una persona che ha voluto fingersi lui.