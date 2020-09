Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme: la foto conferma

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente usciti allo scoperto.

L’estate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata davvero tormentata. Un periodo molto difficile, in cui i due avevano scelto di stare separati e prendersi una pausa di riflessione. Il loro amore è scoppiato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e da allora erano stati davvero inseparabili.

In questi mesi hanno dovuto affrontare una brutta crisi, ma a quanto pare ci sono riusciti con grande successo.

Visualizza questo post su Instagram papapapa Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 19 Set 2020 alle ore 7:23 PDT

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme

Cecilia e Ignazio hanno iniziato a condividere qualche storia Instagram in cui si capiva perfettamente che erano insieme, ma nessuno dei due aveva mostrato ancora qualcosa di più ufficiale.

La coppia è tornata insieme, più unita che mai, e a dimostrarlo è stata proprio Cecilia Rodriguez, che ha rotto il silenzio condividendo una foto di coppia. Una cosa a cui tutti erano abituati, ma che non accadeva davvero da tantissimo tempo. Questa è la dimostrazione che la crisi è ormai lontana e superata e ora la coppia è tornata più complice e innamorata che mai.

I motivi della crisi non si conoscono con certezza, anche se si è parlato di visioni differenti dei progetti futuri.

Cecilia Rodriguez vorrebbe presto una famiglia, ma a quanto pare Moser non è della stessa idea. Si è parlato anche di alcuni tradimenti del ciclista, ma le notizie non sono state né confermate né smentite. Tutto è bene quel che finisce bene. Qualsiasi siano stati i motivi della rottura, ora i due sembrano aver realmente superato tutto. La foto li mostra innamoratissimi, proprio come se nulla fosse accaduto. Forse questa pausa ha aggiustato i problemi di coppia.