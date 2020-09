La concorrente, che ha abbandonato la casa dopo 24 ore, vorrebbe rientrare al Grande Fratello Vip.

Flavia Vento è fuggita via dalla casa del Grande Fratello Vip dopo solo 24 ore, ma ora sembra essersi pentita. La donna sentiva la mancanza dei suoi cani e non è riuscita a resistere all’isolamento nella casa più spiata d’Italia, arrivando ad ottenere il record per l’abbandono più veloce della storia del reality.

La donna ora sente di aver commesso un errore e vorrebbe rientrare a tutti gli effetti all’interno del reality, per proseguire con al sua esperienza.

Flavia Vento si è pentita

Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip, ma sembra già essersi pentita. Una volta in studio si è difesa dalle critiche ricevute, partendo dal discorso che ha fatto Patrizia De Blanck su di lei. “Non devi dire che sono ubriaca, visto che ho fatto un percorso e sono due anni che non bevo. Sono arrabbiata coi miei genitori che non mi hanno tenuto i cani a casa e ho dovuto metterli in pensione.

Ho un cane di 16 anni che sta per morire e mi è venuta l’angoscia, altrimenti sarei ancora lì” ha spiegato Flavia Vento. La donna ha subito risposto che stava cercando di proteggerla, visto che spesso passa da “scema” anche se non lo è.

“So però che hai bisogno di aiuto, quando uscirò da qui sarò io a portarti dallo psicoanalista” ha aggiunto Patrizia De Blank, ma la Vento ha risposto che non ne ha bisogno perché prega.

“Ma Cristo non è lo psicoanalista” ha risposto la contessa. Dopo questa discussione la Vento ha ammesso di voler tornare nel reality. “Se un’amica mi tiene i cani posso rientrare?” ha chiesto la donna e Alfonso Signorini è sembrato aperto a questa possibilità. “Io amo molto il tuo mondo fantastico, ma come la paghi la pappa ai cani? Questo è un lavoro. Hai rinunciato a un lavoro, io capisco benissimo le tue ragioni ma come fai a vivere? Sette cani costano” ha commentato Antonella Elia.

“Con la preghiera i soldi arrivano” ha risposto la Vento.