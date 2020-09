Grande Fratello Vip, Francesca Pepe: la prima doccia della modella

Tutti pazzi per Francesca Pepe al Grande Fratello Vip, soprattutto dopo la sua prima doccia in diretta.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata e tra i concorrenti da scoprire c’è Francesca Pepe. Si tratta di un’edizione che è iniziata a rilento, anche se con diversi colpi di scena. Il pubblico non sta seguendo il programma come gli scorsi anni, ma forse si tratta solo di abituarsi al nuovo cast.

Sicuramente i primi giorni movimentati ci sono stati, visto che Tommaso Zorzi si è sentito male la prima notte, Flavia Vento è fuggita dopo un solo giorno e Fausto Leali ha avuto esternazioni non proprio apprezzate dal pubblico. Per fortuna, però, ci sono anche concorrenti come Francesca Pepe, che ha già incantato con la sua doccia.

La doccia di Francesca Pepe

Il Grande Fratello Vip ha mandato in onda le immagini della prima doccia di Francesca Pepe, una delle concorrenti più giovani e sconosciute, ancora tutta da scoprire. Un corpo perfetto, una bellezza semplice ma ad effetto, e una personalità ancora non bene definita. Bisogna ancora aspettare per conoscere bene questa donna, ma per il momento sappiamo che è stata Miss Europa, titolo che le ha dato modo di avviare la sua carriera nel mondo della moda.

Ha solo 24 anni ma sa già perfettamente cosa vuole.

La ragazza ha posato per la rivista Playboy ed è conosciuta anche per aver avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, nonostante abbiano 40 anni di differenza. La modella ha voluto regalarsi questa nuova avventura, per riuscire a farsi conoscere meglio dal pubblico. La ragazza aveva spiegato che l’unica cosa che la metteva a disagio era avere un bagno in comune con gli altri concorrenti, ma durante la doccia è sembrata perfettamente a suo agio e ha già conquistato il cuore del pubblico.