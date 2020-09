Jessica Antonini, scelta inaspettata a Uomini e Donne

La scelta improvvisa della tronista di Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole.

Uomini e Donne è iniziato da sole due settimane, ma durante l’ultima registrazione è accaduto qualcosa di davvero inaspettato ed improvviso. Jessica Antonini, tronista molto amata di questa edizione insieme alla collega Sophie, ha deciso di fare la sua scelta, seguendo il cuore.

A riportarlo è Il Vicolo delle News, che ha seguito la registrazione di venerdì 19 Settembre. La tronista ha lasciato tutti senza parole, ma ha voluto fare un tentativo un po’ folle.

La scelta di Jessica Antonini

Jessica è entrata in studio e, dopo aver fatto un riepilogo delle cose che sono accadute fino a quel momento, ha improvvisamente annunciato di essere pronta per fare la sua scelta. In studio sono rimasti tutti scioccati per questa decisione, ma in molti non erano affatto sorpresi, visto che lei ha sempre dimostrato un forte interesse per un ragazzo ed è sempre andata dritta come un treno nelle sue decisioni.

Jessica è sempre stata autentica sul trono e non si è mai nascosta e non ha mai scelto di fare dei giochetti per capire i suoi corteggiatori.

La tronista ha scelto Davide Lorusso e lui ha risposto di si. Visto il rapporto che è nato nelle puntata precedenti, era scontato che la donna fosse propensa a scegliere Davide. Entrambi hanno sempre ammesso che si è trattato di un colpo di fulmine, che ha compreso sia l’attrazione fisica che quella mentale.

La scelta è stata davvero improvvisa, tenendo anche conto che tra i due non c’è neppure mai stato un bacio. La Antonini, però, è una tronista fuori dal comune, che sorprende sempre. Una scelta diversa, senza la caduta dei petali rossi.