La lite tra Mammucari e Rudi Zerbi viene fermata sul nascere da Gerry Scotti, che strappa un sorriso ad entrambi.

Alta tensione nella seconda puntata di Tu Si Que Vales: protagonista di serata la lite avvenuta tra i due giudici Teo Mammucari e Rudi Zerbi, in seguito ad una performance apprezzata dal secondo, ma non dal conduttore romano che si è scagliato contro il suo collega.

“Sembrate Bugo e Morgan”, ha commentato Gerry Scotti, che ha messo fine alla lite e improvvisatosi pacere di serata.

Tu Si Que Vales, la lite Mammucari-Zerbi

La seconda puntata di Tu Si Que Vales ancora una volta ha fatto notevoli ascolti, ma questa volta parte del merito lo hanno avuto involontariamente Teo Mammucari e Rudi Zerbi, protagonisti di una lite in diretta molto piccata.Tutto è accaduto dopo la performance del concorrente Daniele Bordini, che ha cantato Vedrai, Vedrai di Luigi Tenco.

Un’esibizione apprezzata da Zerbi, ma non da Mammaucari che si è scagliato contro il collega, accusandolo di voler dare un contentino al concorrente.“Rudy, sai benissimo che non ha cantato bene. Il tuo giudizio è un contentino inutile”, gli ha detto Mammucari. Immedita la ripsota picca di Zerbi: “Non mettermi in bocca parole che non ho pronunciato, non ti azzardare”.“Parli di maghi e non di musica”. “Parla di maghi lo dici a tua sorella“.

In studio la tensione si poteva tagliare con il coltello da quanto tesa. Per fortuna ci ha pensato il solito Gerry Scotti ha ripristinare l’ordine con la sua leggerezza, paragonando i due colleghi a Bugo e Morgan. Una battuta che ha di fatto strappato un sorriso al pubblico e ai due colleghi, chiudendo così la lite prima che potesse prendere una brutta piega.