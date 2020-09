Alessia Marcuzzzi a Verissimo spiega i motivi che avrebbero spinto social e i giornali a creare il falso flirt con Stefano de Martino.

Ospite a Verissimo, Alessia Marcuzzi ha parlato del suo presunto flirt con Stefano de martino, smentendo categoricamente le voci che proprio il loro rapporto avrebbe portato alal fine della relazione tra il ballerino e Belen Rodriguez. “Voci nate perché mio marito Paolo era andato a casa della nonna”.

Verissimo, la verità su Marcuzzi-De Martino

Alessia Marcuzzi ha presenziato come ospite al programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, e ci ha tenuto a chiarire le voci sul suo presunto flirt con Stefano de Martino.

Un gossip che ha fatto il giro dei social per tutta l’estate, e che avrebbe portato alla fine della relazione tra il ballerino e Belen Rodriguez. Voci completamente smentite dalla Marcuzzi: “Ora ci rido, ma quelle voci, assolutamente false, mi hanno fatto davvero male.

Tutto è nato da un fiore che avevo pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa. Siccome Stefano De Martino un mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, le voci si sono alimentate cosi”, ha spiegato la conduttrice di Temptation Island.

Voci che in seguito hanno preso forma sui social per una pura casualità: “Quelle voci su Stefano De Martino sono nate anche perché, per poco tempo, mio marito Paolo era andato a casa della nonna.

Questo forse ha alimentato le malignità, che sui social ci sono sempre, ma non solo per colpa dei social. Una responsabilità ce l’hanno anche i giornali. Anche Nadia Toffa ha avuto a che fare con l’odio sui social, eppure lei era una persona bellissima e vera”, ha concluso la sua intervista Alessia Marcuzzi, chiudendo definitivamente la questione.