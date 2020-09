Adua Del Vesco ha intrattenuto per circa un anno una relazione con Massimiliano Morra: perché i due l'hanno bruscamente interrotta?

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, due dei concorrenti del Grande Fratello Vip che ora si trovano a convivere sotto lo stesso tetto, hanno avuto una relazione in passato. I battibecchi avuti all’interno della casa sono sintomo del fatto che non sono rimasti in buoni rapporti.

La relazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

I due attori si erano conosciuti sul set e dopo poco tempo era nata la passione, sfociata in un rapporto durato circa un anno e culminato con un’improvvisa rottura. Adua e Massimiliano hanno poi preso strade diverse anche se alcune ruggini del passato sembrano bruciare ancora a giudicare dalle parole di lei nei suoi confronti nonché allo screzio avuto nella prima puntata del programma.

Tutto ciò nonostante siano ormai passati anni dal loro fidanzamento.

La causa scatenante dell’interruzione della loro storia sarebbe stata l’eccessiva gelosia nonché il carattere narcisistico ed egoriferito di lui. Così infatti l’attrice lo aveva descritto: “Pensa solo a se stesso, io magari gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio.

Già da questo io dicevo come fosse possibile. Io non lo farei mai.”

Un carattere da cui Adua ha dichiarato di voler prendere le distanze e che non le appartiene: pur rispettandolo, vorrebbe infatti accanto a sé persone diverse. In più poco dopo la loro separazione lei aveva iniziato un vociferato rapporto con Gabriel Garko che, va da sé, non era andato giù a Massimiliano.