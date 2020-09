Elettra Lamborghini ha rivelato ai fan di stare male. Mancano ormai pochissimi giorni alle sue nozze con dj Afrojack.

A meno di una settimana dal 26 settembre – data delle sue presunte nozze con Dj Afrojack – Elettra Lamborghini ha rivelato ai fan via social di stare male e ha spiegato perché.

Elettra Lamborghini sta male: i dettagli

Il tempo è ormai agli sgoccioli per il grande giorno di Elettra Lamborghini, ma sui social in tanti sono in pensiero per la famosa ereditiera, che sarebbe costretta a letto per via di alcuni dolori ai reni.

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini soffre di questo tipo di problema, e lei stessa ha raccontato ai fan di non riuscire a fare nulla a causa del dolore: “E’ il mio solito problema ai reni, è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente”, ha spiegato l’ereditiera ai suoi fan.

In tanti via social le hanno fatto gli auguri affinché si riprenda al più presto: il 26 settembre si terranno le sue nozze con il dj olandese Afrojack, che lo scorso anno – alla Vigilia di Natale – le aveva fatto trovare un prezioso anello sotto l’albero.

Alle sontuose nozze – che si dovrebbero svolgere in un elegante villa sul lago di Garda – tutti gli ospiti verranno sottoposti al tampone per il Coronavirus, e Elettra Lamborghini ha assicurato che al suo matrimonio verranno rispettate tutte le misure atte a cercare ci contenere il contagio. Enzo Miccio – che l’ha assistita nei preparativi – ha rivelato che si tratterà di un matrimonio sorprendente, e ha assicurato che sarà una cerimonia sobria ed elegante.

I fan sono impazienti di vedere l’abito da sposa di Elettra Lamborghini e soprattutto di scoprire chi saranno i suoi famosi ospiti vip.