Fulvio Abbate ha criticato Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip: le parole al vetriolo.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono iniziati i primi dissidi tra i concorrenti. Adua Del Vesco è stata presa di mira di Fulvio Abbate, e chissà se non verrà messa al corrente delle parole che sono state spese su di lei.

GF Vip: Abbate contro Adua

Non corre buon sangue tra Fulvio Abbate e Adua Del Vesco. Lo scritto nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto un complimento a Myriam Catania (attrice ed ex moglie di Luca Argentero) insultando la Del Vesco. “Adua è un pochettino, come si direbbe in siciliano, pupa di tamburello o pupa da vetrina (…) Mentre tu ti muovi molto bene e hai una teatralità anche clownesca però diciamo che nulla toglie al tuo eros.

E poi sei brava. Hai studiato, si vede. Lei è in cerca di autore di se stessa. Altri sono qui e ancora non hanno capito per quale motivo sono qui e non si capisce quanto abbiano ricercato questa opportunità”, ha detto Fulvio Abbate.

Adua Del Vesco replicherà? Per il momento non è stata messa al corrente delle parole dello scrittore nei suoi confronti, ma è fuor di dubbio che non possano farle piacere.

Un’altra delle antipatie che sono subito scoppiate nella casa del Grande Fratello Vip è quella tra Enock Barwuah e Fausto Leali. Il cantautore si è rivolto al fratello minore di Mario Balotelli dandogli del “n*gro” e la faccenda ha scatenato un putiferio in rete, dove in molti hanno chiesto l’immediata squalifica del cantautore dal reality show.